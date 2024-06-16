Как сообщает источник, нидерландское агентство Muy Munero, которое представляет интересы Гуса Тила и Манфреда Угальде, предлагало левого вингера "Аякса" московскому "Спартаку". Красно-белые отказались от трансфера по причине высокой стоимости игрока, которая составляла около 25 млн евро, и его плохой физической форме.
В составе "Аякса" Стивен Бергвейн провёл 76 матчей во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 11 голевых передач. Ранее выступал в таких клубах как английский "Тоттенхэм" и нидерландский "ПСВ".
Источник:Legalbet
Legalbet: "Спартак" отказался от игрока "Аякса" Бергвейна
Московский "Спартак" отказался от покупки левого вингера "Аякса" Стивена Бергвейна.
Фото: ФК "Тоттенхэм"