Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Польша
16:00
НидерландыНе начат
Словения
19:00
ДанияНе начат
Сербия
22:00
АнглияНе начат

Legalbet: "Спартак" отказался от игрока "Аякса" Бергвейна

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московский "Спартак" отказался от покупки левого вингера "Аякса" Стивена Бергвейна.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
Как сообщает источник, нидерландское агентство Muy Munero, которое представляет интересы Гуса Тила и Манфреда Угальде, предлагало левого вингера "Аякса" московскому "Спартаку". Красно-белые отказались от трансфера по причине высокой стоимости игрока, которая составляла около 25 млн евро, и его плохой физической форме.

В составе "Аякса" Стивен Бергвейн провёл 76 матчей во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 11 голевых передач. Ранее выступал в таких клубах как английский "Тоттенхэм" и нидерландский "ПСВ".

Источник:Legalbet

Российские трансферы Спартак Аякс
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится