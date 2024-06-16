"Рустам Ятимов подписал контракт с «Ростовом» сроком на пять лет. Сумма перехода составила €250 тыс. Сегодня игрок попрощается с игроками и тренерским штабом "Истиклола", а 18 июня приедет в Россию и присоединится к сборам своего нового клуба", - цитирует слова спортдира Sport24.
Напомним, что ранее пресс-служба "Ростова" объявила о переходе вратаря сборной Таджикистана Рустама Ятимова в свой клуб.
В составе "Истиклола" Рустам Ятимов провёл 92 матча во всех турнирах. В 39-ти матчах из них оставил свои ворота "сухими". Отметим, что новоиспеченный вратарь "Ростова" родился в Нижнем Новгороде, а в 2018 году получил гражданство Таджикистана и разрешение на выступление за национальную команду, в которой дебютировал 7 июня 2019 года в товарищеском матче против Афганистана.
Спортивный директор "Истиклола" - о трансфере Ятимова: сумма перехода составила 250 тысяч евро
Спортивный директор "Истиклола" Нуриддин Давронов поделился деталями перехода вратаря Рустама Ятимова в "Ростов".
Фото: ФК "Истиклол"