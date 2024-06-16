"Вариант с возвращением Данилы в "Зенит" был уже давно. У "Зенита" есть опция. И они вправе ею воспользоваться. Дальше все зависит от желания футболиста. Что касается "Ростова", то данный вариант появился недавно. Мы находимся в очень продвинутой стадии переговоров", - цитирует Голяна "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" имеет опцию обратного выкупа полузащитника "Балтики" Данилы Козлова - сообщалось, что сине-бело-голубые в случае выкупа полузащитника отдадут игрока в "Ростов". В завершившемся сезоне Козлов провёл за калининградцев во всех турнирах 15 матчей и отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
По итогам сезона-2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетели в Первую лигу, Сергей Игнашевич объявился об уходе с поста главного тренера команды.
Агент Козлова: мы находимся в очень продвинутой стадии переговоров с "Ростовом"
Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника "Балтики" Данилы Козлова, рассказал об интересе к игроку со стороны "Ростова".
Фото: ФК "Балтика"