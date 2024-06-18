Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Турция
3 - 1 3 1
ГрузияЗавершен
Португалия
0 - 0 0 0
Чехия1 тайм

Экс-вратарь "Локомотива" Гильерме: не могу ничего сказать про свое будущее, но скоро все станет понятно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме поделился планами о дальнейшем продолжении карьеры.
Фото: "Матч ТВ"
"Пока сейчас не могу ничего сказать про свое будущее, но скоро все станет понятно, и вы все узнаете. Есть много нюансов. Но я планирую еще играть. Хочу еще поиграть в футбол, не хочу завершать карьеру. Пока такой план", - цитирует Гильерме "Матч ТВ".

38-летний вратарь Маринато Гильерме покинул московский "Локомотив" после истечения срока контракта. Ранее сообщалось об интересе к бразильскому вратарю со стороны "Пари НН". К "железнодорожникам" Гильерме присоединился в августе 2007-го года. За его трансфер бразильскому "Атлетико" Паранаэнсе было заплачено 1.25 миллиона евро.

В минувшем сезоне на счету Гильерме 5 матчей в Кубке России. В РПЛ экс-вратарь российской сборной на поле не появлялся.

Локомотив Маринато Гильерме
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится