"Пока сейчас не могу ничего сказать про свое будущее, но скоро все станет понятно, и вы все узнаете. Есть много нюансов. Но я планирую еще играть. Хочу еще поиграть в футбол, не хочу завершать карьеру. Пока такой план", - цитирует Гильерме "Матч ТВ".
38-летний вратарь Маринато Гильерме покинул московский "Локомотив" после истечения срока контракта. Ранее сообщалось об интересе к бразильскому вратарю со стороны "Пари НН". К "железнодорожникам" Гильерме присоединился в августе 2007-го года. За его трансфер бразильскому "Атлетико" Паранаэнсе было заплачено 1.25 миллиона евро.
В минувшем сезоне на счету Гильерме 5 матчей в Кубке России. В РПЛ экс-вратарь российской сборной на поле не появлялся.
Экс-вратарь "Локомотива" Гильерме: не могу ничего сказать про свое будущее, но скоро все станет понятно
Экс-голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме поделился планами о дальнейшем продолжении карьеры.
Фото: "Матч ТВ"