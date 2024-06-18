Нападающий "Спартака" Шамар Николсон, выступавший в прошлом сезоне во французской Лиге 1 в составе "Клермона" вернется в "Спартак". Как сообщает "Евро-футбол", форвард присоединится к красно-белым после Кубка Америки на котором примет участие в составе сборной Ямайки.
По данным источника, новый тренерский штаб "Спартака" во главе с Деяном Станковичем изучит Николсона во время тренировочных сборов, после чего будет принято решение о целесообразности его нахождения в команде. Напомним, "Клермон" арендовал Николсона перед стартом прошлого сезона, но отказался от идеи выкупа прав на футболиста из-за вылета в Лигу 2 по итогам сезона.
На счету Шамара Николсона 4 гола и 3 передачи в 26-ти матчах чемпионата Франции в прошлом сезоне. Также форвард имеет в своем активе 42 матча в составе сборной Ямайки, в которых он отметился 11-ю мячами.
На Кубке Америки, который начнется 21-го июня, сборная Ямайки выступит в группе B. Ее соперниками станут сборные Мексики, Эквадора и Венесуэлы.
Источник: Шамар Николсон вернется в "Спартак" после Кубка Америки
Стало известно, когда нападающий "Спартака" Шамар Николсон воссоединится с командой.
Фото: "Чемпионат"