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Кокорин рассказал о новичке ЦСКА Артеме Шуманском

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Нападающий "Ариса" Александр Кокорин рассказал о новоиспеченном форварде ЦСКА Артеме Шуманском.
Фото: ФК ЦСКА
"Если он получит доверие от тренера и будет слушать то, что от него требуют, все будет хорошо. Сейчас у Артема момент, когда нужно полностью показывать себя и становиться весомым игроком для ЦСКА", - цитирует слова Кокорина Sport24.

18 июня московский ЦСКА объявил о переходе форварда "Ариса" Артема Шуманского в стан красно-синих, детали перехода не уточнялись. Футболист присоединится к команде на предсезонных сборах. Шуманский является воспитанником борисовского БАТЭ, в составе которого провел 33 игры, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 400 тысяч евро.

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