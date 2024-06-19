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Агент Роналдо - о будущем игрока: он не планирует покидать "Ростов"

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Хулио Сезар Гранха, агент игрока "Ростова" Роналдо, высказался по поводу будущего своего клиента в клубе.
Фото: ФК "Ростов"
"Роналдо не планирует покидать "Ростов", он счастлив здесь. Его будущее связано с "Ростовом", - цитирует слова агента "РБ Спорт".

В Российской Премьер-Лиге бразильский полузащитник провел 12 игр, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. В "Ростов" Роналдо перешел из болгарского клуба "Левски".

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.

Роналдо Ростов Чемпионат России ПЛ
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