"Роналдо не планирует покидать "Ростов", он счастлив здесь. Его будущее связано с "Ростовом", - цитирует слова агента "РБ Спорт".
В Российской Премьер-Лиге бразильский полузащитник провел 12 игр, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. В "Ростов" Роналдо перешел из болгарского клуба "Левски".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.
Агент Роналдо - о будущем игрока: он не планирует покидать "Ростов"
Хулио Сезар Гранха, агент игрока "Ростова" Роналдо, высказался по поводу будущего своего клиента в клубе.
Фото: ФК "Ростов"