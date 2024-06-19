Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Хорватия
2 - 2 2 2
АлбанияЗавершен
Германия
0 - 0 0 0
Венгрия1 тайм
Шотландия
22:00
ШвейцарияНе начат

Агент защитника "Краснодара" Кайо - о будущем игрока: у него контракт до конца следующего сезона

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нето Хеновес, агент бразильского защитника "Краснодара" Кайо, прокомментировал информацию о том, что игрок может покинуть клуб.
Фото: ФК "Краснодар"
"Он тренируется с командой. У него контракт до конца следующего сезона", - сказал агент.

По данным портала Transfermarkt контракт Кайо с краснодарским клубом заканчивается 30 июня 2024 года. Ранее бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил в своем Telegram-канале, что бразилец пока не определился со своим будущем.

В сезоне 2023/24 Кайо провел за "быков" 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его стоимость по оценке сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.

Источник: "Матч ТВ"

Панталеан Кайо Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится