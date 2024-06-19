"Он тренируется с командой. У него контракт до конца следующего сезона", - сказал агент.
По данным портала Transfermarkt контракт Кайо с краснодарским клубом заканчивается 30 июня 2024 года. Ранее бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил в своем Telegram-канале, что бразилец пока не определился со своим будущем.
В сезоне 2023/24 Кайо провел за "быков" 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его стоимость по оценке сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.
Источник: "Матч ТВ"
Агент защитника "Краснодара" Кайо - о будущем игрока: у него контракт до конца следующего сезона
Нето Хеновес, агент бразильского защитника "Краснодара" Кайо, прокомментировал информацию о том, что игрок может покинуть клуб.
Фото: ФК "Краснодар"