По информации источника, вчера, 19-го июня, голкипер "Ростова" Никита Медведев успешно прошёл медосмотр для перехода в "Пари НН". В ближайшее время игрок заключит контракт с клубом.
В завершившемся сезоне Никита Медведев провёл за "Ростов" во всех турнирах 17 матчей, пропустил 21 мяч и сохранил свои ворота в неприкосновенности в трёх встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 500 тысяч евро, контракт игрока с южанами истекает 30-го июня.
Ранее голкипер "Ростова" Сергей Песьяков перешёл на правах свободного агента в самарские "Крылья Советов". По итогам сезона-2023/2024 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 43 очка в 30-ти встречах.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": голкипер Никита Медведев прошёл медосмотр для перехода в "Пари НН"
Голкипер "Ростова" Никита Медведев прошёл медосмотр для перехода в "Пари НН".
Фото: ФК "Ростов"