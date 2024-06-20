"А с чем вызвана отставка его из "Химок"? Как обычно, причин не рассказали. Появится он где-нибудь опять. Тренерские качества Талалаева? Он меня расстроил, когда ушел из одной команды в другую и начал целовать футболки. Ему нужно быть скромнее, но не всем это дано", - цитирует слова Мостового "РБ Спорт".
Ранее официально было объявлено о прекращении сотрудничества между "Химками" и Андреем Талалаевым по обоюдному согласию сторон. По итогам сезона-23/24 подмосковная команда под руководством российского специалиста заняла 1 место в Первой лиге и вернулась в Российскую Премьер-Лигу.
Напомним, что это не первый раз, когда Андрей Талалаев покидает "Химки". Он тренировал подмосковный клуб в сезоне 2019/2020, но по ходу сезона ушел из команды по собственному желанию из-за смены вектора развития клуба.
Мостовой: Талалаеву нужно быть скромнее
Экс-футболист московского "Спартака" Александр Мостовой высказался по поводу отставки Андрея Талалаева с поста главного тренера подмосковных "Химок".
Фото: "Матч ТВ"