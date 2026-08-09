- В первом тайме было преимущество махачкалинцев. Не очень явное, но тем не менее по моментам они превосходили хозяев поля. Но после замен игра у московского "Динамо" наладилась, и вторую половину второго тайма они доминировали.
- Московское "Динамо" находит свою игру?
- Не могу так сказать пока, 70 минут прошедшего матча об этом не говорили. Будем надеяться, что команда движется в правильном направлении. Шварц умеет работать с молодежью.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Непомнящий: пока не могу сказать, что московское "Динамо" находит свою игру
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал Rusfootball.info победу московского "Динамо" над махачкалинским "Динамо" в третьем туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва