Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
19:30
АхматНе начат

Непомнящий: пока не могу сказать, что московское "Динамо" находит свою игру

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал Rusfootball.info победу московского "Динамо" над махачкалинским "Динамо" в третьем туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- В первом тайме было преимущество махачкалинцев. Не очень явное, но тем не менее по моментам они превосходили хозяев поля. Но после замен игра у московского "Динамо" наладилась, и вторую половину второго тайма они доминировали.

- Московское "Динамо" находит свою игру?

- Не могу так сказать пока, 70 минут прошедшего матча об этом не говорили. Будем надеяться, что команда движется в правильном направлении. Шварц умеет работать с молодежью.


Алина Гущина, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится