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Непомнящий: Батраков может вписаться везде. "Галатасарай" - это турецкий "Спартак"

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном трансфере Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
"Батраков может вписаться везде. "Галатасарай" — команда с серьёзными претензиями и самая популярная команда страны. Это турецкий "Спартак". Этот трансфер может быть трамплином для Батракова", - сказал Непомнящий "Чемпионату".


Ранее сообщалось, что Батраков дал согласие на переезд в Турцию, однако клубы долгое время не могли договориться о стоимости игрока.

Батраков является воспитанником "Локомотива". За основную команду полузащитник провел 81 матч, забил 33 мяча и отдал 23 результативные передачи. Его действующий контракт рассчитан до лета 2029 года.

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