Непомнящий: Батраков может вписаться везде. "Галатасарай" - это турецкий "Спартак"

"Батраков может вписаться везде. "Галатасарай" — команда с серьёзными претензиями и самая популярная команда страны. Это турецкий "Спартак". Этот трансфер может быть трамплином для Батракова", - сказал Непомнящий "Чемпионату".
Ранее сообщалось, что Батраков дал согласие на переезд в Турцию, однако клубы долгое время не могли договориться о стоимости игрока.
Батраков является воспитанником "Локомотива". За основную команду полузащитник провел 81 матч, забил 33 мяча и отдал 23 результативные передачи. Его действующий контракт рассчитан до лета 2029 года.