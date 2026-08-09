"Как я и говорил до матча, что московское "Динамо" спокойно выиграет эту игру. Так и получилось. Хотя моменты у махачкалинцев были хорошие, но их снова подводит реализация моментов. А москвичи включились и спокойно довели матч до логического завершения. Еще вчера все увольняли Шварца, а что теперь? Правильно — все эти люди попрятались", — сказал Мостовой.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. За московское "Динамо" отличились Маринкин, Скопинцев и Антон Миранчук. У махачкалинцев забил Агаларов.
Мостовой: вчера все увольняли Шварца, а где вы теперь?
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о победе московского "Динамо" над соперниками из Махачкалы.
Фото: ФК "Динамо" Москва