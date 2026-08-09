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Березовский: Латышонок рассчитывал быть номером один в "Зените", но Адамов не дал ему шансов

Главный тренер костромского "Спартака" Роман Березовский высказался об уходе вратаря Евгения Латышонка из "Зенита".
Фото: ФК "Балтика"
"Латышонок, переходя в "Зенит", наверняка рассчитывал быть номером один. Но футбол — высококонкурентная игра. Адамов, который занял эту позицию, практически не дал ему шансов и играл безошибочно", - сказал Березовский "Чемпионату".


Напомним, что в июле Евгений Латышонок перешел из петербургского "Зенита" в "Нижний Новгород", выступающий в Первой Лиге.. Через девять часов после трансфера голкипер на правах аренды присоединился к калининградской "Балтике", за которую он выступал до своего перехода в стан сине-бело-голубых.

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