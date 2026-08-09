Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. За московское "Динамо" отличились Маринкин, Скопинцев и Антон Миранчук. В составе махачкалинцев гол забил Агаларов.
Московское "Динамо" поднялось на восьмое место, махачкалинцы остались пятыми.
Чемпионат России
3 тур
Голы: Маринкин, 77, Скопинцев, 79, Миранчук, 90+3 - Агаларов, 81.
"Динамо" Москва: Расулов, Осипенко, Рикардо, Касерес, Рубенс (Скопинцев, 61), Фомин (Миранчук, 75), Маринкин, Бителло, Артур Гомес (Окишор, 61), Гладышев (Сергеев, 75), Тюкавин (Глебов, 89).
"Динамо" Махачкала: Т. Магомедов, Аларкон, Алибеков, Сундуков, Аззи, Апшацев, Смелов (Джабраилов, 67), Лесовой (Сандрачук, 67), Глушков (Хубулов, 82), Мрезиг (Р. Магомедов, 82), Миро (Агаларов, 70).
Предупреждения: Рубенс, 28, Фомин, 32, Аларкон, 36, Окишор, 73, Сундуков, 84, Апшацев, 86.
Московское "Динамо" одержало первую победу в сезоне РПЛ, обыграв махачкалинское "Динамо"
Дерби "динамовцев" завершилось победой москвичей.
Фото: ФК "Динамо" Москва