"Мы находимся в широком поиске команд. Футболист готовится индивидуально, он находится в отличной форме и прекрасном настроении. Взвешиваем все варианты и никуда не торопимся. Предложения пройти сбор с командой и участвовать в тренировочном процессе есть, и не от одного клуба, но пока мы их отклоняем и раздумываем", - сказал Шпинев.
В конце сезона 2023-34 стало известно, что руководство "Спартака" не будет предлагать новый контракт 30-летнему Георгию Джикии. Ранее его агент Вадим Шпинев не исключил, что защитник может продолжить карьеру в Турции и Саудовской Аравии, также игроком интересовался "Ростов".
Напомним, Георгий Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в 2016 году, первую игру за "красно-белых" провел в апреле 2017-го. За клуб 30-летний защитник провел 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 голевых пасов. В последней прощальной игре Георгий вышел в старте и провел на поле полчаса, после финального свистка команда начала качать своего капитана на руках.
Источник: РИА Новости
Агент Джикии: есть предложения пройти сборы, и не от одного клуба, но мы пока раздумываем
Вадим Шпинев, агент бывшего защитника и капитана московского "Спартака" Георгия Джикии, рассказал, как проходят поиски нового клуба игроку.
Фото: ФК "Спартак"