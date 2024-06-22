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Источник: "Спартаку" предлагали приобрести игрока "Крыльев" Гарре

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Московскому "Спартаку" предлагали приобрести игрока самарских "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Как сообщает источник, трансфер Бенхамина Гарре в стан красно-белых маловероятен, так как игрок планирует играть в Европе.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе вингера в "Краснодар", но агент игрока опроверг ее.

Бенхамин Гарре перешел в "Крылья Советов" в январе 2023 года, подписав контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составила 1,75 млн евро. В составе "крылышек" аргентинский левый вингер провел 43 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Ранее выступал за такие клубы как "Уракан" и "Расинг". Также играл за молодежную команду английского клуба "Манчестер Сити".

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 8 млн евро.

Источник: Metaratings

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