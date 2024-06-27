По информации источника, сумма трансфера составила 600 тысяч евро, в сделку также вошло условие о выплате 10% от суммы следующей продажи. По данным портала Transfermarkt стоимость полузащитника составляет 1,8 миллиона евро.
Контракт с сербским игроком подписали до лета 2028 года, Джурасович в ближайшее время присоединится к команде "Акрона" на предсезонных сборах в Турции.
Алекс Джурасович является воспитанником сербского "Спартака", входит в сборную Сербии до 21 года. В минувшем сезоне 21-летний опорник провел 34 матча, забил один гол и столько же сделал голевых передач.
В предстоящем сезоне "Акрон" впервые в истории будет играть в РПЛ. Клуб, основанный в 2018 году, занял третье место в Первой лиге и через стыковые матчи заполучил право играть в высшем дивизионе России.
Источник: Sport24
Источник: "Акрон" подписал опорника из сербского "Спартака" Джурасовича
Тольяттинский "Акрон" подписал 21-летнего опорного полузащитника сербского "Спартака" Алекса Джурасовича.
Фото: Sport24