"Зенит" шесть раз подряд выиграл чемпионат России. Что изменилось? Только одно - туда пришел "Газпром". Он закрыл все бреши, все вопросы. Обратите внимание: из всех наших команд иностранцы ушли, а в "Зените" они остались. Сейчас никто так не усиливается, как "Зенит". Он конкретно скупает всех, кто проявил себя в прошедшем чемпионате. У них там уже три состава. Хотя на поле выходят одиннадцать человек", - заявил Силкин.
"Зенит" завоевал золотые медали чемпионата России по итогам сезона 2023/24, обыграв в заключительном туре "Ростов" (2:1). Кроме того, на счету сине-бело-голубых победа в Кубке России и суперкубке страны. Данное чемпионство стало для подопечных Сергея Семака шестым подряд.
Сезон 2024/25 в России начнется 13-го июля. В матче за Суперкубок России сразятся "Краснодар" и "Зенит". В летнее трансферное окно состав сине-бело-голубых уже пополнили четыре футболиста. Голкипер Евгений Латышонок перешел из "Балтики", защитники Сергей Волков и Юрий Горшков - из "Краснодара" и "Крыльев Советов". У "Локомотива" был приобретен форвард Максим Глушенков.
Источник: "РБ Спорт"
Силкин: "Зенит" 6 раз выиграл РПЛ. Что изменилось? Только то, что туда пришел "Газпром"
Фото: официальный сайт "Зенита"