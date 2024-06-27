"Ну какая Джикии Европа? Он медленный и в футбол год не играл. Там своих защитников хватает. В топ-5 лигах он никому не нужен. А в других не смогут платить ему зарплату. Если только Саудовская Аравия или Турция - и то под большим вопросом. В "Спартаке" он не играл по делу", - заявил Пономарев.
Защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" в конце сезона по истечении контракта с клубом. Ранее в СМИ появилась информация, что представители футболиста предложили его услуги нескольким клубом РПЛ. В числе претендентов на Джикию, в частности, назывались "Локомотив" и "Ростов".
Вадим Шпинев, агент Георгия Джикии, заявил, что его клиент с большой долей вероятности продолжит карьеру не в России. Ранее Шпинев заявлял, что зимой в подписании экс-защитника сборной России были заинтересованы клубы из Турции и Саудовской Аравии.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: ну какая Джикии Европа? Он медленный и в футбол год не играл
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о дальнейшей карьере бывшего капитана "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: РИА Новости