"Мы уже как дома с "Зенитом" играем, ведь каждые три месяца встречаемся. То они приедут в Сербию, то мы в Санкт-Петербург. В этом городе нам очень хорошо и удобно. "Црвену звезду" ждут три сильные игры против "Зенита", аргентинского "Тальереса" и "Сочи". Это те команды, которые помогут нам проявить себя на подготовке к отборочному этапу Лиги чемпионов", - заявил Родич
Товарищеский турнир в рамках подготовки к регулярному сезону пройдет в Санкт-Петербурге 2-12-го июля. Помимо организатора, "Зенита", участие в Кубке примут сербская "Црвена Звезда", "Тальерес" из чемпионата Аргентины и "Сочи" из Первой лиги. Матч между "Зенитом" и "Црвеной Звездой" запланирован на 8-е июля.
По итогам прошлого сезона "Црвена Звезда" завоевала чемпионский титул в сербской Суперлиге. Команда завершила чемпионат с 77-ю очками в 30-ти матчах и оторвалась от "Партизана" (2-е место) на 7 очков. Милан Родич перешел в "Црвену Звезду" из "Крыльев Советов" за 250 тысяч евро в июле 2017-го года.
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Защитник Црвены Звезды" Родич: мы уже как дома с "Зенитом" играем, каждые три месяца встречаемся
Защитник сербской "Црвены Звезды" Милан Родич высказался о предстоящих товарищеских матчах команды, в том числе, против санкт-петербургского "Зенита".
Фото: Imago