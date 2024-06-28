"Спартак" может продать 27-летнего форварда Александра Соболева в санкт-петербургский "Зенит". По данным "СЭ", красно-белые хотели бы получить за трансфер 11 миллионов евро. "Зенит", однако, не готов удовлетворять финансовые запросы московского клуба, поскольку Соболев не является приоритетным выбором сине-бело-голубых на укрепление атаки.
Сообщается также, что, в случае осуществления сделки, зарплата Александра Соболева в "Зените" не будет превышать 2.5 миллиона евро за сезон. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок хочет продолжить карьеру в санкт-петербургском клубе и выражает недовольство тем, что "Спартак" не принимает предложение о трансфере.
В сезоне 2023/24 Александр Соболев принял участие в 27-ми матчах РПЛ в красно-белой футболке. Форвард отметился 5-ю забитыми мячами в РПЛ, а также 6 раз ассистировал партнерам по команде.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Спартак" просит за Соболева 11 млн евро, "Зенит" не готов платить столько
Стало известно, какую сумму планирует выручить "Спартак" на продаже нападающего Александра Соболева в "Зенит".
Фото: официальный сайт "Спартака"