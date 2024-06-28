"Ну как Соболев может усилить "Зенит"?! Он не всегда проходил в состав "Спартака", который занял лишь пятое место. Ну какое это усиление? Не понимаю! Вот Кордоба, конечно, питерцам пригодился бы. Это другой уровень. Но Соболев... По-моему, он малотехничный футболист, довольно однообразный. Да еще и с таким характером. Зачем в культурную столицу приглашать такого игрока?", - цитирует Орлова "СЭ".
Сегодня, 28-го июня, в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" может приобрести нападающего московского "Спартака" Александра Соболева. Сообщалось, что сине-бело-голубые могут заплатить за форварда 30 миллионов евро, а сам игрок будет получать в новой команде 3,6 миллионов евро в год.
В завершившемся сезоне Александр Соболев провёл за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился десятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В летнее трансферное окно "Зенит" приобрёл голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитника "Краснодара" Сергея Волкова и защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова, а также нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова. Сообщалось, что сине-бело-голубые в ближайшее время могут оформить трансфер полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша, а также форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Орлов: ну как Соболев может усилить "Зенит"? Зачем в культурную столицу приглашать такого игрока?
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"