Молодой голкипер тульского "Арсенала" Никита Кокарев продолжит карьеру в РПЛ. Как сообщает LegalBet, о подписании контракта с вратарем договорились подмосковные "Химки", которые по итогам прошлого сезона квалифицировались в РПЛ.
Никита Кокарев является воспитанником "Краснодара". Тульский "Арсенал" приобрел вратаря летом прошлого года за 30 тысяч евро. В минувшем сезоне Кокарев принял участие в 32-х матчах во всех турнирах. В 16-ти из них вратарь ушел с поля без пропущенных голов.
По итогам сезона Никита Кокарев был признан лучшим молодым вратарем сезона в Первой лиге. Ранее сообщалось, что интерес к Кокареву проявляет "Зенит".
LegalBet: голкипер тульского "Арсенала" Никита Кокарев подписал контракт с "Химками"
"Химки" договорились о контракте с 21-летним вратарем "Арсенала" Никитой Кокаревым.
Фото: официальный сайт ФК "Арсенал" Тула