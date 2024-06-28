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Тренер "Зенита" Оливейра: новички быстро вливаются в коллектив, как будто в команде уже давно

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Тренер "Зенита" Вильям Оливейра высказался об адаптации новичков команды, которые были подписаны в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
"Первое впечатление о новичках? Они быстро вливаются в коллектив, как будто в команде уже давно. Тем более, что со многими и раньше играли или были знаком", - цитирует Оливейру "Матч ТВ".

Этим летом "Зенит" уже осуществил четыре входящих трансфера. Все приобретения были сделаны на внутреннем рынке. Из "Краснодара" перешел правых защитник Сергей Волков. Левый фланг обороны действующие чемпионы страны укрепили приобретением Юрия Горшкова из "Крыльев Советов". Форвард "Локомотива" Максим Глушенков призван усилить атаку, у голкипер Евгений Латышонок будет претендовать на роль "первого номера" в будущем сезоне.

2 июля состоится первый товарищеский матч сине-бело-голубых в рамках подготовки к будущему сезону. "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с "Сочи".

Вильям Оливейра Зенит Сергей Волков Юрий Горшков Максим Глушенков Евгений Латышонок
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