"Хочется поиграть в более статусной команде, потому что психологически трудно бороться каждый год за выживание, как это было в прошлом году в "Урале". Важно, что у Ильи есть действующий контракт с ЦСКА, будем решать будущее вратаря совместно с клубом. Помазун не хочет сидеть в "золотой клетке". Ему хочется играть и быть основным вратарем", - сказал агент.
Алексей Сафонов заявил, что скорее всего Помазун уйдет в аренду, уточнив, что в случае перехода в зарубежный клуб приоритетным будет полноценная продажа.
Последние три сезона Илья Помазун играет в екатеринбургском "Урале" на правах аренды. В сезоне 2023-24 27-летний вратарь принял участие в 34 матчах, пропустил 44 мяча и восемь раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро, действующее трудовое соглашение с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года.
В начале июня "Урал" объявил, что Помазун вернется в расположение армейского клуба, клуб не будет продлевать аренду. В прошедшем розыгрыше чемпионата России "шмели" вылетели из РПЛ в Первую игру, проиграв стыковые матчи тольяттинскому "Акрону".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Агент голкипера ЦСКА Помазуна: Илья не хочет сидеть в "золотой клетке". Он хочет быть основным вратарем
Агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока.
Фото: ФК "Урал"