"На данный момент "Зенит" и "Бешикташ" находятся на финальной стадии переговоров. Фернандеш хочет перейти в российский клуб", - приводит слова турецкого журналиста Серджана Дикме "СЭ".
Сумма перехода португальского центрального полузащитника в "Зенит", предположительно, составит 18 миллионов евро. По сообщениям турецких СМИ, завершение сделки ожидается в понедельник, 1-го июля. Ранее сообщалось об интересе "Зенита" к защитнику "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову, однако сам игрок отказался от перехода.
В минувшем сезоне Жедсон Фернандеш принял участие в 45-ти матчах за "Бешикташ" во всех турнирах. На счету 25-летнего хавбека 3+6 по системе гол+пас. Напомним, в "Бешикташ" Фернандеш перебрался из "Бенфики" за 6 миллионов евро летом 2022-го года.
Дикме: Фернандеш хочет перейти в "Зенит", переговоры с "Бешикташем" на финальной стадии
Стали известны детали переговоров между "Зенитом" и "Бешикташем" по трансферу полузащитника Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Бешикташ"