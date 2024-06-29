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Дикме: Фернандеш хочет перейти в "Зенит", переговоры с "Бешикташем" на финальной стадии

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Стали известны детали переговоров между "Зенитом" и "Бешикташем" по трансферу полузащитника Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Бешикташ"
"На данный момент "Зенит" и "Бешикташ" находятся на финальной стадии переговоров. Фернандеш хочет перейти в российский клуб", - приводит слова турецкого журналиста Серджана Дикме "СЭ".

Сумма перехода португальского центрального полузащитника в "Зенит", предположительно, составит 18 миллионов евро. По сообщениям турецких СМИ, завершение сделки ожидается в понедельник, 1-го июля. Ранее сообщалось об интересе "Зенита" к защитнику "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову, однако сам игрок отказался от перехода.

В минувшем сезоне Жедсон Фернандеш принял участие в 45-ти матчах за "Бешикташ" во всех турнирах. На счету 25-летнего хавбека 3+6 по системе гол+пас. Напомним, в "Бешикташ" Фернандеш перебрался из "Бенфики" за 6 миллионов евро летом 2022-го года.

Зенит Бешикташ Российские трансферы Жедсон Фернандеш
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