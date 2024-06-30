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Туфан Садыгов подтвердил переговоры "Химок" с Джикией

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Инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов подтвердил переговоры клуба с российским защитником Георгием Джикией.
Фото: РФС
"Переговоры с Георгием Джикией действительно ведутся", - цитирует слова Садыгова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что стороны ведут активные переговоры.

Напомним, что Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по истечении срока контракта. В стане красно-белых футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. В минувшем сезоне игрок провел в составе московского клуба 12 матчей и не отметился результативными действиями. За российскую национальную сборную защитник провел 45 матчей и забил 2 мяча.

По итогам сезона-2023/2024 "Химки" заняли 1 место в Первой лиге и смогли подняться в высший дивизион спустя год после вылета. Помимо подмосковной команды повышения в классе добились махачкалинское "Динамо" и тольяттинский "Акрон". В обратном направлении последовали екатеринбургский "Урал", калининградская "Балтика" и "Сочи".

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