"Переговоры с Георгием Джикией действительно ведутся", - цитирует слова Садыгова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что стороны ведут активные переговоры.
Напомним, что Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по истечении срока контракта. В стане красно-белых футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. В минувшем сезоне игрок провел в составе московского клуба 12 матчей и не отметился результативными действиями. За российскую национальную сборную защитник провел 45 матчей и забил 2 мяча.
По итогам сезона-2023/2024 "Химки" заняли 1 место в Первой лиге и смогли подняться в высший дивизион спустя год после вылета. Помимо подмосковной команды повышения в классе добились махачкалинское "Динамо" и тольяттинский "Акрон". В обратном направлении последовали екатеринбургский "Урал", калининградская "Балтика" и "Сочи".
Туфан Садыгов подтвердил переговоры "Химок" с Джикией
Инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов подтвердил переговоры клуба с российским защитником Георгием Джикией.
Фото: РФС