Агент Оласы высказался о будущем защитника в "Краснодаре"

Пабло Риверо, агент защитника "Краснодара" Лукаса Оласы, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
"Лукас хочет воспользоваться опцией продления контракта с "Краснодаром" еще на год, но пока никакого прогресса нет. Клуб не связывался со мной по этому поводу", - цитирует агента Sport24.

Лукас Оласа присоединился к российскому клубу летом 2023 года. Действующий контракт 31-летнего защитника истекает 30 июня этого года и может быть продлен еще на сезон.

В этом сезоне крайний левый защитник провел за краснодарскую команду 34 матча в РПЛ и Кубке России, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

