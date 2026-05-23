Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
16:00
УралНе начат
Акрон
18:30
РоторНе начат

Кубок Германии

Новости
Бавария
21:00
ШтутгартНе начат

Экс-капитан "Рубина" назвал Карседо лучшим тренером второй половины сезона РПЛ

Бывший полузащитник "Рубина" Олег Иванов высказался о работе Хуана Карлоса Карседо на посту наставника "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
- Если отталкиваться исключительно от второй половины сезона, лучшим тренером РПЛ я бы назвал Хуана Карлоса Карседо. С его приходом "Спартак" преобразился.

Испанец вернул в опорную зону Литвинова и поверил в Зобнина, который номинально занимает позицию левого защитника, но часто смещается в середину поля. Все это создает правильный хаос в атаке, где сейчас задействовано семь человек.

Хуан Карлос Карседо возглавил "Спартак" в январе этого года, во время зимней паузы в чемпионате. Под его руководством московская команда провела 16 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых одержала 10 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 4 поражения. По итогам сезона красно-белые финишировали на четвертом месте, отстав от призовой тройки на один балл.

Завтра, 24 мая, подопечыне Карседо сыграют против "Краснодара" в Суперфинале Кубка страны. Встреча пройдет в "Лужниках" и начнется в 18:00 по Москве.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится