Экс-капитан "Рубина" назвал Карседо лучшим тренером второй половины сезона РПЛ

- Если отталкиваться исключительно от второй половины сезона, лучшим тренером РПЛ я бы назвал Хуана Карлоса Карседо. С его приходом "Спартак" преобразился.
Испанец вернул в опорную зону Литвинова и поверил в Зобнина, который номинально занимает позицию левого защитника, но часто смещается в середину поля. Все это создает правильный хаос в атаке, где сейчас задействовано семь человек.
Хуан Карлос Карседо возглавил "Спартак" в январе этого года, во время зимней паузы в чемпионате. Под его руководством московская команда провела 16 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых одержала 10 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 4 поражения. По итогам сезона красно-белые финишировали на четвертом месте, отстав от призовой тройки на один балл.
Завтра, 24 мая, подопечыне Карседо сыграют против "Краснодара" в Суперфинале Кубка страны. Встреча пройдет в "Лужниках" и начнется в 18:00 по Москве.
