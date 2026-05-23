"Доказал свою состоятельность". Мор оценил работу Ролана Гусева

Однако Гусев проделал отличную работу. Вполне допускаю, что в следующем сезоне увидим Гусева в новом клубе", - сказал Мор.
Вчера, 22 мая, московское "Динамо" официально сообщило о завершении сотрудничества с Роланом Гусевым. Конракт главного тренера истек и не был продлен. Позднее стало известно, что команду возглавил Сандро Шварц.
Напомним, Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина в ноябре прошлого года. В декабре специалиста уствердили в должности и подписали с ним соглашание до конца сезона.
Источник: "Чемпионат"