"Доказал свою состоятельность". Мор оценил работу Ролана Гусева

Экс-футболист Эдуард Мор поделился мнением о работе бывшего главного тренера московского "Динамо" Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
"Конечно, он доказал свою состоятельность. Другое дело, что не везде есть такой подбор футболистов, как у "Динамо".

Однако Гусев проделал отличную работу. Вполне допускаю, что в следующем сезоне увидим Гусева в новом клубе", - сказал Мор.

Вчера, 22 мая, московское "Динамо" официально сообщило о завершении сотрудничества с Роланом Гусевым. Конракт главного тренера истек и не был продлен. Позднее стало известно, что команду возглавил Сандро Шварц.

Напомним, Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина в ноябре прошлого года. В декабре специалиста уствердили в должности и подписали с ним соглашание до конца сезона.

Источник: "Чемпионат"

