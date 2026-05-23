По данным источника, Заур Тедеев может стать новым главным тренером "Пари НН". Сообщается, что на данный момент 44-летний специалист является главным кандидатом вместо Вадима Гаранина.
Напомним, по итогам сезона 2025/2026 нижегородский клуб финишировал на предпоследнем,15-м месте в турнирной таблице и вылетел из РПЛ.
Ранее Тедеев возглавлял тольяттинский "Акрон".
Источник: Legalbet
Экс-тренер "Акрона" может возглавить "Пари НН"
