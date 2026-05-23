Экс-тренер "Акрона" может возглавить "Пари НН"

Стал известен потенциальный кандидат на пост главного тренера нижегородцев.
По данным источника, Заур Тедеев может стать новым главным тренером "Пари НН". Сообщается, что на данный момент 44-летний специалист является главным кандидатом вместо Вадима Гаранина.

Напомним, по итогам сезона 2025/2026 нижегородский клуб финишировал на предпоследнем,15-м месте в турнирной таблице и вылетел из РПЛ.

Ранее Тедеев возглавлял тольяттинский "Акрон".

Источник: Legalbet

