Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что руководство подмосковного клуба не захотело платить экс-игроку "Спартака" большую по их меркам зарплату. Агент футболиста Вадим Шпинев хотел для своего клиента выбить 7 миллионов рублей в месяц, но в "Химках" не пошли на такие условия, уточнил журналист.
"В общем, переговоров с Джикией нет и от идеи с его приглашением в Подмосковье давно отказались. И чем дальше он будет пытаться выбить себе жирный контракт, тем меньше свободных слотов у команд РПЛ и больше шансов, что по итогу Джи окажется в "Динамо Махачкала", где его очень ждет Гаджиев", - написал Карпов.
Георгий Джикия в настоящее время является свободным агентом после того, как руководство московского "Спартака" не стало продлевать контракт с экс-капитаном. В прошедшем сезоне центральный защитник провёл за красно-белых во всех турнирах 12 матчей, результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
Журналист Карпов: "Химки" больше не ведут переговоры с Джикией
Журналист Иван Карпов сообщил, что подмосковные "Химки" отказались от идеи подписать 30-летнего центрального защитника Георгия Джикия.
Фото: ФК "Спартак"