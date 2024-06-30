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Газизов подтвердил, что вратарь "Зенита" Гойло присоединился к "Динамо" Махачкала на сборах

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов сообщил о прибытии в расположение команды голкипера "Зенита" Никиты Гойло.
Фото: ФК "Пари НН"
"Никита Гойло прибыл в расположение команды, но пока без контракта", - приводит слова Газизова "Чемпионат".

Голкипер Никита Гойло является воспитанником "Зенита". Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Минувший сезон вратарь провел в аренде, защищая цвета "Сочи". В составе "барсов" футболист сыграл 10 матчей, в которых пропустил 15 мячей и один раз отстоял на ноль.

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