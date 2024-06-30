Как сообщает источник, Даниил Одоевский, вратарь петербургского "Зенита", хочет перейти в "Ростов". Также на игрока претендует калининградская "Балтика".
В минувшем сезоне российский вратарь на правах аренды выступал за "Волгарь". В Первой лиге Одоевский провел 25 матчей, из которых в 4-х отстоял на "ноль". Футболист является воспитанником академии "Зенита". За основную команду петербуржцев голкипер провел 11 матчей, в шести из которых оставил свои ворота "сухими".
Трансферная стоимость Даниила Одоевского оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 500 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: Вратарь "Зенита" Даниил Одоевский может перейти в "Ростов" или "Балтику"
Российский вратарь "Зенита" Даниил Одоевский может перейти в "Ростов" или "Балтику" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"