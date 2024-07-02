Как сообщает источник, сенегальский нападающий московского "Спартака" уже в летнее трансферное окно может покинуть клуб. В Бальде заинтересованы клубы из ОАЭ и Катара.
В сезоне-2023/2024 футболист на правах аренды выступал за испанский "Эспаньол", в составе которого провел 21 матч в Сегунде и не отметился результативными действиями. Ранее в "Спартаке" он успел провести 19 матчей, в которых отличился 4 голами и 1 голевой передачей.
Трансферная стоимость Кейта Бальде оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,2 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.ру"
Источник: Кейта Бальде попал в сферу интересов клубов из ОАЭ и Катара
Игрок московского "Спартака" Кейта Бальде попал в сферу интересов клубов из ОАЭ и Катара.
Фото: globallookpress.com