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Источник: Кейта Бальде попал в сферу интересов клубов из ОАЭ и Катара

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Игрок московского "Спартака" Кейта Бальде попал в сферу интересов клубов из ОАЭ и Катара.
Фото: globallookpress.com
Как сообщает источник, сенегальский нападающий московского "Спартака" уже в летнее трансферное окно может покинуть клуб. В Бальде заинтересованы клубы из ОАЭ и Катара.

В сезоне-2023/2024 футболист на правах аренды выступал за испанский "Эспаньол", в составе которого провел 21 матч в Сегунде и не отметился результативными действиями. Ранее в "Спартаке" он успел провести 19 матчей, в которых отличился 4 голами и 1 голевой передачей.

Трансферная стоимость Кейта Бальде оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,2 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.ру"

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