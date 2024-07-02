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Источник: "Ахмат" выкупил права на полузащитника Светослава Ковачева

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По информации издания Balkan Futbolu "Ахмат" выкупил права на полузащитника болгарского клуба "Арда" Светослава Ковачева.
Фото: ФК "Арда"
Светослав Ковачев, который минувший сезон на правах аренды выступал за "Ахмат", стал полноценным игроком грозненского клуба. Команда из Чеченской Республики за 700 тыс. евро выкупила права на 26-летнего футболиста у клуба чемпионата Болгарии "Арда".

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник во всех турнирах принял участие в 31 игре, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость хабека составляет 800 тыс. евро.

Источник: Balkan Futbolu

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