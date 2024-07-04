"С Георгием Джикией разговор закрыт. Никаких переговоров больше нет. Так понимаю, он хочет играть в более статусных клубах. Для Джикии "Химки" будут клубом не того уровня", - цитирует Садыгова Sport24.
Напомним, что московский "Спартак" объявил об уходе Георгия Джикии на правах свободного агента. В завершившемся сезоне центральный защитник провёл за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Сообщалось, что россиянин может продолжить карьеру в одном из турецких клубов или в махачкалинском "Динамо".
"Химки" по итогам завершившегося сезона заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги и примут участие в чемпионате России-2024/2025.
Инвестор "Химок" Садыгов: никаких переговоров с Джикией нет. Так понимаю, он хочет играть в более статусных клубах
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов высказался о возможном переходе Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"