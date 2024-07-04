Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
2 - 2 2 2
Крылья СоветовЗавершен
Нижний Новгород
19:00
Арсенал ТиватНе начат
ЦСКА
19:30
ОФК БелградНе начат

Инвестор "Химок" Садыгов: никаких переговоров с Джикией нет. Так понимаю, он хочет играть в более статусных клубах

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов высказался о возможном переходе Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
"С Георгием Джикией разговор закрыт. Никаких переговоров больше нет. Так понимаю, он хочет играть в более статусных клубах. Для Джикии "Химки" будут клубом не того уровня", - цитирует Садыгова Sport24.

Напомним, что московский "Спартак" объявил об уходе Георгия Джикии на правах свободного агента. В завершившемся сезоне центральный защитник провёл за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Сообщалось, что россиянин может продолжить карьеру в одном из турецких клубов или в махачкалинском "Динамо".

"Химки" по итогам завершившегося сезона заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги и примут участие в чемпионате России-2024/2025.

Химки Георгий Джикия Туфан Садыгов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится