"Трансфер Тимофеева в "Локомотив" - неравноценная замена Глушенкову или Миранчуку. Из трёх лучших футболистов "Локомотива" двое ушли. В "Локомотиве" говорили, что будут продвигать молодёжь, хотя Глушенков и Миранчук сейчас не в самом старом возрасте. Говорят про ставку на молодёжь и тут же берут 30-летнего Тимофеева - это немного непонятно", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Сегодня, 4-го июля, московский "Локомотив" объявил о переходе полузащитника Артёма Тимофеева на правах свободного агента - ранее игрок выступал за грозненский "Ахмат". В завершившемся сезоне полузащитник провёл во всех турнирах 30 матчей и отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. "Железнодорожники" объявили о продаже нападающего Максима Глушенкова в "Зенит", а также об уходе Антона Миранчука на правах свободного агента.
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 53 очка. Ранее клуб на правах свободных агентов покинули: полузащитники Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук, а также голкипер Даниил Худяков, защитник Станислав Магкеев и нападающий Артём Дзюба.
Мостовой - о "Локомотиве": говорят про ставку на молодёжь и тут же берут 30-летнего Тимофеева
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о трансфере Артёма Тимофеева в "Локомотив".
Фото: "СЭ"