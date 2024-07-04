"Очень рад и счастлив, потому что сыграл пять минут на великолепном стадионе. Спасибо руководству и болельщикам. Моё имя кричали, огромное спасибо болельщикам", - цитирует Красича "Чемпионат".
Московский ЦСКА одержал победу над сербским ОФК в товарищеском турнире Братский кубок в рамках подготовки к старту официального сезона. В составе "армейцев" участие в матче принял полузащитник Милош Красич. Серб появился на поле на 89-й минуте и записал на свой счет голевую передачу. Красич ассистировал хорвату Кристиану Бистровичу и помог установить окончательный счет (4:0).
Милош Красич завершил футбольную карьеру в декабре 2018-го года, будучи игроком польского клуба "Лехия Гданьск". За ЦСКА правый вингер выступал с 2004-го по 2010-й год, после чего перебрался в "Ювентус" за 15 миллионов евро. Милош Красич является 2-кратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА.
Милош Красич - о матче за ЦСКА: спасибо руководству и болельщикам, мое имя скандировали
Сербский полузащитник Милош Красич поделился впечатлениями от игры за ЦСКА в товарищеском матче против ОФК (4:0).
Фото: "Чемпионат"