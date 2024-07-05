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Николич - о подписании Миранчука в ЦСКА: невозможно уместить на одной позиции 10 футболистов. Но Антон сильный игрок

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Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника Антона Миранчука, который сейчас является свободным агентом.
Фото: ФК "Локомотива"
"Я уже говорил, что у нас сейчас хороший, боевой состав. Невозможно уместить на одной позиции 10 футболистов. Но Антон безусловно сильный игрок, еще и с опытом выступления за сборную", - заявил Николич.

Антон Миранчук, долгое время игравший за московский "Локомотива", этим летом стал свободным агентом после того, как клуб и игрок не смогли договориться о продлении соглашения. Гендиректор московского клуба Владимир Леонченко заявил, что клуб предложил максимально возможный контракт, но футболист от него отказался. В прошедшем сезоне 26-летний полузащитник принял участия в 38 играх за "железнодорожников", отметился восемью голами и семью голевыми передачами. В сезоне 2023-24 "Локомотив" занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 53 очка.

Sport24

ЦСКА Марко Николич Антон Миранчук
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