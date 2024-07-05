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Агент экс-полузащитника "Локомотива" Куликова высказался о будущем своего клиента

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Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о будущем полузащитника Даниила Куликова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы находимся в поиске команды. Ведем переговоры. У него прекрасное будущее. Он молодой парень. У него все будет хорошо", - цитирует Шпинёва "СЭ".

В завершившемся сезоне Даниил Куликов провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах семь матчей и не отметился результативными действиями, также игрок провёл за "Родину" на правах аренды 15 матчей и записал на свой счёт один гол и одну голевую передачу. "Железнодорожники" объявили об ухоел игрока на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 700 тысяч евро.

Локомотив Даниил Куликов
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