"Мы находимся в поиске команды. Ведем переговоры. У него прекрасное будущее. Он молодой парень. У него все будет хорошо", - цитирует Шпинёва "СЭ".
В завершившемся сезоне Даниил Куликов провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах семь матчей и не отметился результативными действиями, также игрок провёл за "Родину" на правах аренды 15 матчей и записал на свой счёт один гол и одну голевую передачу. "Железнодорожники" объявили об ухоел игрока на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 700 тысяч евро.
Агент экс-полузащитника "Локомотива" Куликова высказался о будущем своего клиента
Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о будущем полузащитника Даниила Куликова.
Фото: ФК "Локомотив"