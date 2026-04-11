"Атлетико" хочет увеличить отступные за игрока до миллиарда евро - источник

Руководство "Атлетико" работает над новым соглашением с нападающим Хулианом Альваресом.
Фото: Getty Images
По информации Topskills Sports UK, в клубе намерены пересмотреть условия контракта игрока, сделав его одним из самых высокооплачиваемых в составе. При этом вариант с продажей форварда не рассматривается - мадридцы не готовы вступать в переговоры по трансферу.

Также "Атлетико" планирует усилить защиту от интереса других клубов: сумма отступных за аргентинца может быть увеличена с 500 миллионов евро до одного миллиарда.

В текущем сезоне Альварес провёл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.

