Шпилевский - после игры с "Балтикой": пенальти - смех, просто смешно такое давать

Алексей Шпилевский высказался после матча 24-го тура РПЛ против "Балтики", в котором "Пари НН" набрал одно очко.

Мы играли против команды, которая не помню когда проигрывала дома. Надо отдать дань уважения, неважно, как они играют, но респект. Но наша команда не заслужила сегодня только одно очко, - сказал тренер в эфире "Матч ТВ".

Главный тренер нижегородской команды остался недоволен как итогом встречи, так и отдельными решениями арбитра, подчеркнув, что его команда рассчитывала на другой результат.- Пенальти - смех, просто смешно такое давать. Хочется много сказать, сейчас эмоции после игры.Встреча завершилась со счётом 2:2. "Балтика" набрала 44 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. "Пари НН" с 21 баллом располагается на 14-й позиции и остаётся в зоне переходных матчей.