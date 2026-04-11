Шпилевский - после игры с "Балтикой": пенальти - смех, просто смешно такое давать

- Пенальти - смех, просто смешно такое давать. Хочется много сказать, сейчас эмоции после игры.
Мы играли против команды, которая не помню когда проигрывала дома. Надо отдать дань уважения, неважно, как они играют, но респект. Но наша команда не заслужила сегодня только одно очко, - сказал тренер в эфире "Матч ТВ".
Встреча завершилась со счётом 2:2. "Балтика" набрала 44 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. "Пари НН" с 21 баллом располагается на 14-й позиции и остаётся в зоне переходных матчей.