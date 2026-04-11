Тренер "Балтики" высказался после матча с "Пари НН"

Юрий Нагайцев прокомментировал ситуацию с травмами игроков "Балтики" после матча 24-го тура РПЛ против "Пари НН".
Фото: ФК "Балтика"
В этой встрече сразу несколько футболистов калининградской команды не смогли доиграть до финального свистка - поле досрочно покинули Брайан Хиль, Тентон Йенне и Элдар Чивич. Тренер команды связал случившееся с характером игры и отдельными решениями арбитра.

- С чем связываете травмы?

- Сами подумайте. Это всё наслаивалось, в первый раз такое на моей памяти.

- Это какая-то перегрузка физическая?

- Нет. Здесь и соперник приложил руку, и судья, который давал бить наших игроков в первом тайме безнаказанно, - поделился тренер в комментарии для "Матч ТВ".

"Балтика" после 24 туров располагается на четвёртой строчке, набрав 44 очка. "Пари НН" с 21 баллом идёт 14-м и находится в зоне переходных игр.

