В этой встрече сразу несколько футболистов калининградской команды не смогли доиграть до финального свистка - поле досрочно покинули Брайан Хиль, Тентон Йенне и Элдар Чивич. Тренер команды связал случившееся с характером игры и отдельными решениями арбитра.
- С чем связываете травмы?
- Сами подумайте. Это всё наслаивалось, в первый раз такое на моей памяти.
- Это какая-то перегрузка физическая?
- Нет. Здесь и соперник приложил руку, и судья, который давал бить наших игроков в первом тайме безнаказанно, - поделился тренер в комментарии для "Матч ТВ".
"Балтика" после 24 туров располагается на четвёртой строчке, набрав 44 очка. "Пари НН" с 21 баллом идёт 14-м и находится в зоне переходных игр.
Тренер "Балтики" высказался после матча с "Пари НН"
