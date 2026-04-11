"Барселона" увеличила отрыв от "Реала" до девяти очков

"Барселона" увеличила отрыв от " Реала " в чемпионате Испании до девяти очков после матчей 31-го тура.

Каталонский клуб добился уверенной победы над "Эспаньолом" со счётом 4:1, тогда как мадридцы потеряли очки в игре с "Жироной", завершив встречу вничью - 1:1.



Таким образом, разница между командами увеличилась на финишном отрезке сезона - до завершения чемпионата осталось семь туров.



По итогам 31 матча "Барселона" лидирует в таблице с 79 очками. "Реал" идёт вторым, имея в активе 70 баллов.

