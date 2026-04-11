Встреча завершилась со счётом 2:1. Хозяева открыли счёт благодаря реализованному пенальти в исполнении Акора Адамса. Позже мадридцы восстановили равновесие - отличился Хавьер Боньяр. Ещё до перерыва "Севилья" вновь вышла вперёд: победный мяч забил Неманья Гудель.
"Атлетико" с 57 очками занимает четвёртое место в таблице. "Севилья" набрала 34 балла и располагается на 15-й позиции.
"Атлетико" уступил "Севилье" в выездном матче
"Севилья" одержала победу над "Атлетико" в матче 31-го тура Ла Лиги.
