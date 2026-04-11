В "Балтике" оценили серьёзность повреждений игроков

Юрий Нагайцев высказался о травмах футболистов "Балтики", полученных в матче против "Пари НН".

- У нас ещё могла быть одна замена в перерыве, Макс Петров только на уколе вышел на второй тайм, его в первом просто забили. Игрока сборной России . А по серьёзности трудно сказать, в понедельник будем точно знать. Я думаю, что Чивич, Хиль – там серьёзно, - передаёт слова Нагайцева пресс-служба клуба.

Тренер команды рассказал о состоянии футболистов, покинувших поле по ходу встречи, и отдельно затронул повреждение Брайана Хиля, который был заменён ещё в первом тайме. Он также отметил, что ряд игроков доигрывали матч с проблемами.В нынешнем сезоне Брайан Хиль принял участие в 26 играх за калининградский клуб во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и одной голевой передачей. "Балтика", набрав 44 очка, располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.