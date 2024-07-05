- Есть вероятность, что Голенков покинет "Ростов" этим летом? Если будет предложение, которое устроит Егора и "Ростов", то Голенков может уйти. Голенков будет готов перейти в "Зенит", если поступит предложение? Сейчас это обсуждать бессмысленно. Если оно поступит, то будем обсуждать.
Егор Голенков, выступающий на позиции центрального нападающего, перебрался в "Ростов" в феврале 2022 года в статусе свободного агента. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца декабря 2026 года. В минувшем сезоне 24-летний форвард забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач в 39 матчах за ростовскую команду в российской Премьер-лиге и Кубка России. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость россиянина в 2 миллиона евро.
Источник: "Спорт День за Днем"
Агент - о возможном переходе Голенкова в "Зенит": если поступит предложение, будем обсуждать
Агент нападающего "Ростова" Егора Голенкова Андрей Талаев прокомментировал будущее игрока.
Фото: ФК "Ростов"