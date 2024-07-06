"В новом сезоне у "Зенита" не будет конкурентов, я пока не вижу команду, которая сможет бросить им вызов. "Зенит" просто катком пройдет по всем в новом сезоне, для этого сейчас они и делают такие трансферы. Они стали еще сильнее. С ними будет очень тяжело бороться", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрёл нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова, голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, а также защитника "Краснодара" Сергея Волкова и защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова. Сообщалось, что сине-бело-голубые также намерены подписать полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша.
По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз подряд. Также "Зенит" стал обладателем Кубка России - в Суперфинале турнира петербуржцы одержали победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.
Силкин: в новом сезоне у "Зенита" не будет конкурентов - клуб пройдётся катком по всем
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин считает, что "Зенит" в сезоне-2023/2024 не будет иметь конкурентов в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"